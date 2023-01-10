Депутат Рады заявил, что крупный бизнес Украины готовится к обвалу гривны

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что крупный украинский бизнес полноценно готовится к падению курса гривны, активно выводя денежные средства на счета своих дочерних фирм.

«Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, даны их иностранными контрагентами. Это означает, что украинский бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых украинская компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре», — объяснил Дубинский.

Таким образом, отмечает он, компании готовятся к понижению курса национальной валюты. Он отметил, что данные Нацбанка Украины о платежном балансе за 11 месяцев 2022 года говорят о сильном уменьшении показателей экспорта из Украины и «несильном падении импорта». Он указывает на то, что из страны активно выводят деньги при помощи различных финансовых инструментов.

Ранее сообщалось, что выплаты по государственному долгу Украины по действующим на начало года соглашениям составят 658,4 млрд гривен (около $18 млрд) в 2023 году.