АТОР: российские туроператоры начали продавать первые путевки в Китай

Российские туроператоры начали предлагать первые путевки в Китай на фоне ослабления ограничений против коронавируса в этой стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что сейчас компании находятся на разной стадии планирования продаж, а первые турпакеты сейчас могут приобрести только путешественники с действующей китайской визой.

По информации АТОР, в компании China Travel сейчас уже идет работа по выставлению в систему бронирования нового ассортимента туров в Китай.

Туроператоры «Интурист» и Tez Tour также сообщили, что планируют восстанавливать ассортимент туров в Китай по мере появления информации о визах и безвизовом обмене.

В пресс-службе компании «Русский Экспресс» рассказали, что до Нового года ее партнеры в Китае говорили о возможном возобновлении выдачи турвиз «в первом триместре 2023 года».

Ранее власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января.

Глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский также заявлял, что безвизовые поездки в Китай для туристических групп из Приморского края России могут возобновиться 23-24 января, но до этого срока пресечение китайской границы без виз невозможно.