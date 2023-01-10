Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Сбер выдал рекордный объем и ипотеки в декабре и превысил максимальные показатели марта 2022 года. Также банк установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день, сообщает пресс-служба Сбера.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. Также 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6100.

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей.

Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд рублей), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть