Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

Сбер выдал рекордный объем и ипотеки в декабре и превысил максимальные показатели марта 2022 года. Также банк установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день, сообщает пресс-служба Сбера.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. Также 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6100.

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей.

Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд рублей), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).