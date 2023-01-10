Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Производители продуктов попросили убрать штрафы торговых сетей за недопоставку товаров

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

На фоне ряда сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания попросили Минсельхоз убрать штрафы со стороны торговых сетей за недопоставку продукции без подтверждения заказа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС).

В письме указали, что из-за неспособности спрогнозировать спрос на продукцию ретейл может незапланированно увеличивать объемы заказов в разы, а штрафы за недопоставку для некоторых сетей стали дополнительным доходом и вариантом обхода ограничения на размер взимаемых с поставщиков бонусов. При этом для самих производителей такие штрафы грозят большими убытками.

Представители торговых сетей указали, что подтверждение заказа помогает в планировании загрузки складов и логистических служб, а для поставщиков – объема поставок. Кроме того, такая мера носит хороший дисциплинарный характер. Если же эту меру отменить, то поставщики могут начать нарушать те или иные условия договоров.

Аналитики посчитали, что участникам рынка лучше всего самостоятельно решать спорные вопросы. Это, в свою очередь, даст стимул для торговых сетей улучшить условия для поставщиков продуктов. Поэтому лучше всего обойтись без законодательного регулирования, так как в противном случае возможности бизнеса к быстрой адаптации договорных отношений резко снизятся.

11 октября «Коммерсантъ» писал, что производители и поставщики продуктов попросили торговые сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров из-за нестабильного спроса со стороны покупателей и заказов от ретейлеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть