Производители продуктов попросили убрать штрафы торговых сетей за недопоставку товаров

На фоне ряда сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания попросили Минсельхоз убрать штрафы со стороны торговых сетей за недопоставку продукции без подтверждения заказа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС).

В письме указали, что из-за неспособности спрогнозировать спрос на продукцию ретейл может незапланированно увеличивать объемы заказов в разы, а штрафы за недопоставку для некоторых сетей стали дополнительным доходом и вариантом обхода ограничения на размер взимаемых с поставщиков бонусов. При этом для самих производителей такие штрафы грозят большими убытками.

Представители торговых сетей указали, что подтверждение заказа помогает в планировании загрузки складов и логистических служб, а для поставщиков – объема поставок. Кроме того, такая мера носит хороший дисциплинарный характер. Если же эту меру отменить, то поставщики могут начать нарушать те или иные условия договоров.

Аналитики посчитали, что участникам рынка лучше всего самостоятельно решать спорные вопросы. Это, в свою очередь, даст стимул для торговых сетей улучшить условия для поставщиков продуктов. Поэтому лучше всего обойтись без законодательного регулирования, так как в противном случае возможности бизнеса к быстрой адаптации договорных отношений резко снизятся.

11 октября «Коммерсантъ» писал, что производители и поставщики продуктов попросили торговые сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров из-за нестабильного спроса со стороны покупателей и заказов от ретейлеров.