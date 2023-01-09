Спрос россиян на iPhone сократился почти вдвое в 2022 году

Спрос россиян на iPhone в прошлом году упал почти в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные аналитиков «Марвел-дистрибуции».

Спрос среди россиян на iPhone в 2022 году упал почти в два раза. Речь идет о том, что в период с января по ноябрь продажи составили 2,2 млн единиц, то есть сокращение оставило 48% по сравнению с прошлым годом.

У продавцов, в сетевых компаниях и на маркетплейсах – везде было зафиксировано падение спроса на iPhone, которое варьировалось от 19% до 45%. При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сокращение продаж произошло из-за того, что бренд Apple покинул российский рынок, и официальные поставки прекратились. Также из AppStore стали удаляться приложения российских банков, а сами россияне стали больше экономить, уменьшая расходы.

Аналитики посчитали, что уменьшение продаж iPhone стало ожидаемым явлением. Также статистику уменьшения спроса можно пополнить и теми россиянами, которые уехали из страны, так как основная часть из них были активными пользователями продукции Apple.

В начале декабря аналитическое агентство TrendForce сообщило, что в третьем квартале 2022 года производители смартфонов суммарно выпустили около 289 млн устройств, что на 11% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В компании связывают плохие показатели с падением спроса на смартфоны на фоне мировой инфляции, который заставляет вендоров снижать производственные мощности фабрик.