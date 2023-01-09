В МИД РФ рассказали о ходе работ по запуску магазинов беспошлинной торговли для дипломатов

В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России заявили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется. Об этом информирует РИА Новости.

Как объяснили в организации, работа по открытию торговых точек беспошлинной торговли проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года.

В августе стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций. Отмечается, что цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.

По словам исполняющего обязанности начальника ГлавУпДК Вячеслава Фатина, сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в России с советской сетью «Березка» ошибочно, новые магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.