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В МИД РФ рассказали о ходе работ по запуску магазинов беспошлинной торговли для дипломатов

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Global Look Press

В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России заявили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется. Об этом информирует РИА Новости.

Как объяснили в организации, работа по открытию торговых точек беспошлинной торговли проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года.

В августе стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций. Отмечается, что цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.

По словам исполняющего обязанности начальника ГлавУпДК Вячеслава Фатина, сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в России с советской сетью «Березка» ошибочно, новые магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.

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