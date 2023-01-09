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Цены на газ в Европе опустились до уровня начала 2022 года

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Matthias Rietschel/AP

В начале 2023 года цены на газ в Европе, на фоне достаточно теплой погоды, опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров, что соответствует значениям годичной давности. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков.

Аномально теплое начало января в Европе заставило цены на газ в Европе опуститься до €69 за 1 МВт•ч ($780 за 1 тыс. кубометров) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года. Главной причиной падения цен на газ, помимо теплой погоды, стало увеличение выработки ветрогенерации, отметили аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics в отчете для клиентов.

В публикации указали, что в начале января потребление газа в Европе упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим закачки газа. Кроме того, к 6 января хранилища газа были заполнены на 83,2%, что стало одним из самых больших показателей за всю историю наблюдений. При этом сам «Газпром» стал снижать поставки в Европу через Украину. В частности, такая ситуация может быть связана с резким похолоданием на большей части территории России.

В статье добавили, что в краткосрочной перспективе существенным моментом стало то, что цена на газ в Европе упала ниже, чем стоимость поставок в Азию. Такая ситуация может спровоцировать постепенный отток грузов из Атлантического в Тихоокеанский бассейн. Однако грузы с поставкой на лето 2023 года по-прежнему стоят больше при отправке в Европу, что говорит о высоких потребностях Европы в наполнении хранилищ к очередному отопительному сезону.

8 января руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что текущая зима с точки зрения снабжения Германии газом спасена.

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