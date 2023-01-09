Россиянам рассказали, какие социальные выплаты вырастут в 2023 году

В России в 2023 году в связи с повышение МРОТ вырастет размер привязанных к нему материнского капитала, выплат по уходу за ребенком и декретных. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская агентству Prime.

Как рассказала экономист, с 1 февраля материнский капитал за первого ребенка вырастет на 65 тыс. руб., до 589,5 тыс. руб., выплата на второго вырастет на 86 тыс. руб., до 779 тыс. руб. Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 руб.

Помимо этого, увеличится минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7677,8 руб. до 8630 руб., но не более 33 281 руб. Лебединская пояснила, что пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Размер этого пособия также может быть увеличен на размер районного коэффициента.

Увеличатся также максимальные выплаты по больничному листу продолжительностью 140 дней, они составят 383 179 руб. В случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 руб., а за 194 дня — до 530 976 руб.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что заявление на единое пособие семьям с низкими доходами на портале госуслуг можно подавать с 28 декабря, в бумажном виде — с 9 января.