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Аналитик Тимонин заявил о росте поставок СПГ из США в Европу в 2,5 раза в 2022 году

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Depositphotos

Страны Европы нарастили закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2022 году в 2,5 раза. Об этом РИА Новости заявил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

«Крупнейшим поставщиком СПГ в Европу по итогам года — причем с большим отрывом — стали Соединенные Штаты. Показатель вырос практически в два с половиной раза, с 21,4 миллиона тонн (29 миллиардов кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиардов кубометров)», — отметил Тимонин.

По его словам, в целом, Европа увеличила закупку СПГ в прошлом году на 60%, до 125 млн тонн (170 млрд кубометров).

Он добавил, что в 2022 году именно СПГ стал основным топливом для Евросоюза, который замещал поставки из России.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты сообщило, что отказ от российского газа на фоне украинского кризиса уже обошелся Европе в сумму около $1 трлн. Bloomberg указывает на то, что после зимы Европе придется наполнять свои газовые хранилища в условиях минимальных поставок топлива из России.

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