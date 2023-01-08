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Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато»

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Matthias Rietschel/AP

Рынок газа смог выйти на определенное «ценовое плато», однако угроза очередного роста стоимости топлива все еще сохраняется. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

«Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», — отметил Мюллер.

По его словам, несмотря на снижение стоимости газа в Европе, сохраняются определенные риски. Например, в следующем году зима может быть холоднее, а Китай нарастит потребление газа. Также ситуация с «Северными потоками» показала, что есть риски безопасности инфраструктуры.

6 января глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

До этого ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Дану Спинант сообщил, что хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 83%, что на 13% больше показателей предыдущих лет. При этом закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года. По итогам года объемы закачки газа в ЕС превысили 128 млрд куб. м.

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