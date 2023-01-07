Экономист напомнила россиянам об индексации пенсий в январе

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии, передает агентство «Прайм».

Для неработающих пенсионеров рост выплат составит 4,8%. В правительстве уточнили, что совокупный размер повышения пенсий с начала 2022 года составит порядка 15% с учетом индексации в июне на 10%.

В 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7220,70 рубля до 7567,30 рубля) и размер пенсионного балла, который достигнет 123,76 рубля, уточнила Финогенова.

С 1 января в России на 3,28% увеличен размер прожиточного минимума. В связи с этим гражданам, чья пенсия будет ниже этого показателя, в регионах автоматически доплатят до нового уровня прожиточного минимума. В среднем по России прожиточный минимум увеличится до 12 363 рублей, сообщила экономист.

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