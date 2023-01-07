Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист напомнила россиянам об индексации пенсий в январе

Экономист Финогенова: с 1 января пенсии в РФ проиндексируют на 4,8%

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии, передает агентство «Прайм».

Для неработающих пенсионеров рост выплат составит 4,8%. В правительстве уточнили, что совокупный размер повышения пенсий с начала 2022 года составит порядка 15% с учетом индексации в июне на 10%.

В 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7220,70 рубля до 7567,30 рубля) и размер пенсионного балла, который достигнет 123,76 рубля, уточнила Финогенова.

С 1 января в России на 3,28% увеличен размер прожиточного минимума. В связи с этим гражданам, чья пенсия будет ниже этого показателя, в регионах автоматически доплатят до нового уровня прожиточного минимума. В среднем по России прожиточный минимум увеличится до 12 363 рублей, сообщила экономист.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как изменятся социальные выплаты россиян в новом году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть