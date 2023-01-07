Bloomberg: США отклоняют предложения по приобретению нефти для восполнения резерва

Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале, и предполагается, что ведомство отложит закупку.

Отмечается, что Минэнерго будет выбирать только предложения, соответствующие требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении судов сообщало, что экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года.

Отмечалось, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели. Причиной агентство назвало нехватку судов после введенного Евросоюзом (ЕС) эмбарго на морские поставки российского сырья.