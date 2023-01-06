Министр энергетики Турции заявил о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа, сообщает телеканал Haberturk.

«Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было», — заявил Донмез.

Он добавил, что предложение России создать в Турции газовый хаб является свидетельством доверия к Турции.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы.

Министр добавил, что Россия, Азербайджан и Иран имеют возможность стать игроками на этой площадке, предназначенной для рынка Европы.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.