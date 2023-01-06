В Турции заявили о снижении цен на пшеницу до $320 за тонну из-за «зерновой сделки»

Средняя цена на пшеницу в Турции снизилась с $440 за тонну до $320 благодаря «зерновой сделке», сообщает телеканал TRT со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи.

«По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта на Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320», — рассказал Киришчи.

Он также рассказал, в каком соотношении украинская пшеница была поставлена по всему миру: большая часть — 54% — была доставлена в Европу, 28% — в Азию, и только 12% и 6% — в страны Африки и Ближнего Востока соответственно.

Ранее в минобороны Турции заявили, что с начала сделки по гуманитарному коридору вывезли 17 млн тонн зерновых.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН.