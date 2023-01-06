Годовая инфляция в еврозоне резко сократилась в декабре до 9,2%

Показатель роста цен в зоне евро сократился в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Информация об этом содержится на сайте европейского статистического агентства Евростат.

Агентство Reuters связало большую часть снижения с падением цен на энергоносители.

На этой неделе стоимость газа в Европе опускалась до $733 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 февраля прошлого года. Тогда же цена нефти эталонной североморской марки Brent падала ниже $78 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года.

Во второй половине декабря газета Financial Times написала, что экономика еврозоны сократится в 2023 году на 0,01% в связи с энергетическим кризисом.

В середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций добилась прежде всего роста инфляции у себя.

В начале декабря Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало пообещали снизить инфляцию в пять раз и вернуться в целевому показателю в 2% к концу 2024 или 2025 года.