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Аналитик ФНЭБ считает, что Россия останется одним из лидеров газового рынка в 2023 году

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Reuters

Россия останется одним из лидеров мирового газового рынка, несмотря на все события в сфере энергетики, которые произошли в 2022 году. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру».

Однако, по его словам, Москва утратила позицию крупнейшего в мире экспортера топлива: доля российского газа на европейской территории снизилась с 34% до 8%.

«Раньше мы экспортировали только в Европу 155 млрд кубов. Так было в 2021 году. Сейчас таких показателей нет. Хотя Россия все равно будет поставлять около 30-40 млрд кубов в Европу», — отметил Юшков.

Аналитик ФНЭБ также рассказал, что Россия направляет газ в Европу по двум каналам — через Украину и одну из ниток «Турецкого потока». В первом случае газ поступает во всю Центральную и Западную Европу, во втором — в Сербию, Северную Македонию, Грецию, Румынию и Венгрию.

Ранее 6 января глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Equinor Андерс Опедал заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

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