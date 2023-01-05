Российским пенсионерам разъяснили, кого не коснется январская индексация пенсий

C 1 января в России на ежегодной основе проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец разъяснила, кому пока можно не ждать увеличения выплат в январе.

Эксперт в разговоре с «Прайм» напомнила, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам произойдет только 1 августа. При начислении будет учитываться количество и сумма заработанных за последний год пенсионных коэффициентов — но не более трех.

Получатели социальных пенсий получат надбавку раньше — с 1 апреля, уточнила Иванова-Швец

Индексация пенсий военным пройдет 1 октября, добавила доцент.

Ранее россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий.

Также декан факультета права НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Вадим Виноградов, который также является руководителем рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, рассказал о поэтапном росте пенсий в 2023 году.