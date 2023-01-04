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Курс евро поднялся до 76 рублей впервые в 2023 году

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Официальная европейская валюта понялась до 76 рублей впервые в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

4 января к 12:05 (по мск) евро торгуется ровно по 76 рублей. Доллар к тому же времени стоит 71,47. Китайский юань торгуется по 10,23 рублей.

30 декабря курс евро на Московской бирже превышал 77 рублей впервые с 22 декабря. Доллар тогда стоил 71 рубль.

Накануне ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин выразил мнение, согласно которому рубль станет укрепляться после январских праздников. По прогнозу Сыроваткина, национальная валюта закрепится в ближайшие недели в районе 68 рублей за доллар.

Во второй половине декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70 — 80 рублей за американский доллар. По его словам, подобный коридор необходим для компенсации доходов экспортоориентированных компаний.

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