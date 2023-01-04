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Эстонцев лишили бумажных газет по понедельникам

ERR: в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты по понедельникам

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Эстонии с понедельника, 16 января, из-за экономических проблем перестанет выпускаться газета Eesti Päevaleht в печатном виде. Это была последняя газета в стране на эстонском языке, выходившая на бумаге по понедельникам. Об этом сообщает ERR.

«Ранее об отказе от выпуска бумажного номера по понедельникам сообщили издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат», — сказано в публикации.

Согласно данным издания, государственная почтовая компания Omniva в конце ушедшего года резко повысила цены на доставку печатной продукции на дом. После этого многие эстонские издания перестали печататься по понедельникам.

Главный редактор Eesti Paevaleht Урмо Соонвальд считает, что такое решение было принято из-за неверных решений со стороны государства. По его словам, у профильных ведомств было достаточно времени, чтобы просчитать последствия роста цен, но они ничего не сделали.

До этого глава отдела готовности к кризисам Министерства социальных дел Эстонии Теа Варрак заявила, что в стране готовится к внедрению система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты. Раз в квартал будут раздаваться продуктовые карточки на 30 евро.

Чиновница подчеркнула, что с помощью карточки нельзя будет купить табачные изделия, алкоголь и лотерейные билеты.

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