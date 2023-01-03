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Премьер Шмыгаль: ущерб украинской экономике от боевых действий превышает $700 млрд

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что ущерб экономике страны из-за боевых действий превышает $700 млрд. Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале премьера.

По его словам, на Украине планируется совместно со Всемирным банком провести «верификацию потребностей» для восстановления.

«Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более 700 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что $966 млн заложено в госбюджете на 2023 год для строительства и ремонта общественных зданий, объектов критической инфраструктуры и обеспечения жильем временно перемещенных лиц.

Ранее Шмыгаль заявлял, что в 2022 году Киев получил от стран Запада свыше $31 млрд.

По его словам, еще практически 200 млрд гривен (почти $5,5 млрд) страна смогла привлечь от продажи военных облигаций.

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