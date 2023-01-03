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Экс-глава «ФосАгро» допустил переход кризиса в глобальную продовольственную катастрофу

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

У человечества наблюдается серьезный кризис доступности продуктов питания, который затем, вероятно, перерастет в глобальную продовольственную катастрофу, предупредил бывший глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев. Об этом сообщает РБК.

Прогноз Гурьева основан на статистике ООН.

По его словам, в предыдущие годы в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений на фоне санкций, планомерно вводимых против РФ.

«Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения», — добавил Гурьев.

Также экс-глава компании обратил внимание, что российскому бизнесу удалось увеличить производство удобрений на 5%.

Как отметил российский бизнесмен, страны ЕС по причине дефицита продовольствия хотят отменить ограничения на содержание кадмия в минеральных удобрениях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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