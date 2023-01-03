Мантуров: пороховая и боеприпасная отрасли нуждаются в кратном росте объемов производства

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что пороховая и боеприпасная отрасли в России нуждаются в кратном наращивании объемов производства, чтобы обеспечить потребности российской специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Наверное, основной вопрос возник по наращиванию объемов в боеприпасной отрасли, имея в виду, что определенный период времени там закупки были в ограниченных объемах, имея в виду запасы. Здесь нам есть над чем поработать, и уже могу сказать, что много сделано и нашей промышленностью в этом и в прошлом году, и делается», — сказал он.

Мантуров также отметил, что оборонно-промышленный комплекс в России активно развивается. Так, в прошлом году по некоторым позициям объемы увеличились от 3 до 10 раз. Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в этом году рост продолжится.

23 декабря президент России Владимир Путин поручил обеспечить коммуникацию между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и участниками специальной военной операции на Украине.

Также он призвал совершенствовать продукцию военно-промышленного комплекса страны с учетом полученного боевого опыта.

Ранее Мантуров сообщал, что Минобороны России определилось с необходимой для решения задач спецоперации номенклатурой изделий. Кроме того, по его словам, также был сформирован график выполнения ГОЗ до 2025 года.