Финский аналитик Кяихкё: ВВП Украины сократился в десять раз сильнее, чем ВВП России

Научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихкё утверждает, что ВВП Украины в 2022 году сократился на 40%, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По его мнению, на текущий момент не видно никаких признаков, что западные санкции поставят Российскую Федерацию «на колени» и окажут какое-либо влияние на способности РФ вести боевые действия на территории Украины.

«Понятно, что экономика Украины сильно пострадала от боевых действий и будет страдать в будущем. Если учесть, что украинский ВВП в 2022 году упал, может быть, на 40%, то в России мы все еще говорим о 4%», — утверждает аналитик.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о снижении российского валового внутреннего продукта на 2% за 11 месяцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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