Миллер: «Газпром» в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что с 1 января компания вышла на новый уровень экспорта газа в Китай. Он добавил, что в минувшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что по просьбе коллег из Китая «Газпром» 31 декабря, на несколько дней раньше срока, вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года.

«Таким образом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай», — приводятся слова Миллера в канале.

В минувшем году компания неоднократно сообщала о рекордных поставках топлива в Китай. Последний был зафиксирован 28 декабря, максимальное превышение контрактных обязательств составило 18,7% . Миллер, отметил, что общий объем экспорта в Китай суммарно достиг 48 миллиардов кубометров газа в год.

Глава Газпрома также отметил, что развитие китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами — с Дальнего Востока и через Монголию — по первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается.

Ранее глава «Газпрома» сообщил, что добыча газа в 2022 году снизилась до 412,6 млрд кубометров.