В России проиндексировали пенсии неработающих пенсионеров на 4,8%

Размер выплат неработающим пенсионерам в РФ возрос с 1 января 2023 года, в результате индексация в начале года составила 4,8%. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты России.

«Индексация за 2022 год проходила в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года», — объяснили в российском министерстве.

Годовой рост выплат российских пенсионеров составит свыше 15%, что является рекордным показателем за последние семь лет.

При этом по итогам двух этапов индексации пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактический годовой инфляции, обратили внимание в Минтруде.

Уточняется, что средний размер страховых пенсий для неработающих соотечественников с учетом повышения с начала текущего года составит 21 864 руб.

Ранее Минтруд информировал, что почти 23 млн пенсионеров получили январские пенсии досрочно.

Также доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец указала, что на пенсию в 2023 году будут выходить льготники.