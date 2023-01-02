Шведский экономист рассказал, как России удалось противостоять санкциям Запада

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер заявил, что санкции Запада после начала спецоперации на Украине не смогли оказать сильное давление на российскую экономику, так как ситуация была урегулирована с помощью политики Банка Росси и средствами от продажи энергоресурсов. Об этом он сообщил в эфире шведского телеканала SVT.

Как отметил экономист, доходы России от продажи энергоресурсов помогли справиться с ситуацией, при этом они по-прежнему очень высоки.

Действия Центробанка РФ помогли быстро среагировать на проблемы в финансовой сфере, которые возникли после введения санкций в отношении банковской системы страны, подчеркнул он.

Кроме того, справиться с санкциями России помог опыт предыдущих кризисов, сказал Беккер. Он напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008-2009 годов, а также о кризисе и сильном падении цен на нефть в 2014 году.

«Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций», — добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России в 2022 году объявили санкционную войну, но страны Запада не смогли достигнуть целей.