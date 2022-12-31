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Си Цзиньпин допустил, что объем ВВП Китая может превысить $17,4 трлн в 2022 году

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Thomas Peter/Reuters

Размер ВВП Китая по итогам года может оказаться выше отметки в $17,4 трлн (более 120 трлн юаней). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

«Наша страна продолжает сохранять свой статус второй по величине экономики мира с устойчивым экономическим развитием, и ожидается, что годовой ВВП превысит 120 трлн юаней», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, на фоне глобального продовольственного кризиса Китай продолжает сохранять должные темпы по производству зерна. При этом есть определенные достижения в борьбе с бедностью, были снижены некоторые налоги и сборы.

7 декабря из статистического отчета Банка международных расчетов (BIS) стало известно, что общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая по итогам второго квартала достиг $51,87 трлн. Эта сумма сопоставима по размерам с тремя размерами валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны и составляет 295% ВВП.

До этого портал Project Syndicate сообщил, что Китай должен заняться стимулированием собственной экономики ради того, чтобы она развивалась дальше и не было бюджетных проблем.

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