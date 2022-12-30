Власти ждут от «недружественных» нерезидентов при выходе из активов РФ дисконт от 50% и рассрочку

На уровне официального решения профильного органа теперь закреплен дисконт к рыночной оценке российских активов «недружественных» нерезидентов, который фактически уже вошел в практику сделок «на выход». Об этом сообщает «Интерфакс».

Система капитального контроля, которая была создана в ответ на санкции против РФ весной текущего года, предусматривает, в частности, проведение сделок с «недружественными» нерезидентами через подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям. У нее есть полномочия разрешать те или иные транзакции, которые, согласно ряду президентских указов, запрещено проводить по умолчанию. Работой данной подкомиссии руководит глава Минфина Антон Силуанов. Также ее членами являются представители Центробанка, Минэкономразвития и администрации президента Владимира Путина.

Как отмечается, в одном из недавних решений подкомиссии, принятом на заседании 22 декабря, сказано, что при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с недружественными странами, она исходила из целесообразности установления ряда условий. В частности, цена продажи актива должна предусматривать дисконт к независимой оценке рыночной стоимости в размере не менее 50%.

Также условия транзакции должны предусматривать рассрочку платежа на один-два года и/или обязательство по осуществлению «добровольного направления в федеральный бюджет» не менее 10% от суммы сделки.

Кроме того, для новых собственников продаваемых иностранцами активов устанавливаются ключевые показатели эффективности.

Ранее Силуанов заявил, что замороженные западными странами активы российских инвесторов могут обменять на находящиеся в РФ иностранные активы.