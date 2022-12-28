Байден призвал к ответственности авиакомпании за отмену тысяч рейсов

Президент США Джо Байден заявил, что американские авиакомпании, массово отменявшие рейсы во время непогоды в рождественские праздники, должны понести ответственность за эти действия перед потребителями. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства обратил внимание, что тысячи рейсов по всей стране были отменены в период рождественских праздников. По его словам, администрация Соединенных Штатов «работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это».

Американский лидер также попросил граждан, которых коснулась массовая отмена рейсов, ознакомиться с памятками Министерства транспорта США, чтобы проверить, полагается ли им компенсация от авиаперевозчиков.

Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежной бури.

По данным телеканала NBC News, в США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 50 человек.

Как сообщило данное СМИ, 14 человек погибло в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк, где выпало более метра снега. А всего жертвами непогоды стали жители 12 штатов США.