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Курс доллара завершил торги ростом до 70,4 рубля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара завершили торги до 70,4 рубля, юань — до 9,98 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Агентство пишет, что курс доллара расчетами на завтра к моменту закрытия (на 19:00 мск) за день вырос на 1,11 рубля, юаня — на 21 копейку, (до 9,98 рубля), евро — на 1,45 рубля (до 75 рублей).

Как объяснил помощник президента РФ Максим Орешкин, нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар. По его словам, падение объемов доходов экспортоориентированных компаний также сказывается на притоке инвестиций в российскую экономику. Крепкий курс рубля по отношению к доллару способствовал бы наращиванию их доходов, а также размеров поступлений в федеральный бюджет.

27 декабря днем курс рубля начал усиливать снижение, в результате значение евро поднялось до 76 рублей, а доллар закрепился выше 71 рубля.

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