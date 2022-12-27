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Минимальная розничная цена игристого вина в РФ вырастет до 239 рублей с 1 января 2023 года

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Depositphotos

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало приказ, который предполагает, что минимальная розничная цена на игристое вино в России с 1 января 2023 года увеличится до 239 рублей за 0,75 литра против действующей сейчас минимальной цены в 169 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что текущая минимальная оптовая цена в размере 137 рублей повысится до 199 рублей, отпускная — со 118 до 166 рублей за 0,75 литра.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что в Минэкономики и Минфине начали обсуждать возможность введения пошлин на пиво из «недружественных» стран, отчего импорт напитка в Россию может еще сильнее осложниться.

Аналитики посчитали, что с января по сентябрь доля импортного пива упала с 15% до 9%, а нишу стали занимать местные бренды. Кроме того, производство пива в России за три квартала 2022 года поднялось на 3%. Учитывая сохраняющиеся санкции, сложности с логистикой и прочие проблемы, импортное пиво в России может подорожать на 20-25% в 2023 году без учета пошлины.

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