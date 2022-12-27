Минприроды: все лицензии иностранных компаний на недра переоформлены на юрлица из России

В Минприроды РФ рассказали ТАСС, что все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на отечественные юридические лица.

В ведомстве напомнили, что изменения в закон «О недрах» исключают иностранные компании из сферы недропользования. В результате, чтобы избежать аннулирования лицензии, все недропользователи должны были переоформить их на российские юридические лица.

«На данный момент все лицензии, которые находятся в компетенции Роснедр, переоформлены», — отметили в министерстве, пояснив, что речь идет о 49 лицензиях на углеводородное сырье и подземные воды.

По данным Минприроды, под переоформление попали 25 лицензий.

Ранее российское правительство предоставило «Газпром нефти» федеральный участок недр в территориальном море.