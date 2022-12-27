Белоусов сообщил, что корпоративное кредитование в России пока не восстановлено

Корпоративное кредитование в России в текущем году снизилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом и еще не восстановилось, информировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-24».

«Тоже, что, я считаю, не удалось нам обеспечить нормально — это восстановление корпоративного кредитования. Оно у нас растет, но растет достаточно медленно», — подчеркнул Белоусов.

По словам российского вице-премьера, «новые выдачи» снизились относительно 2021 года примерно на 30%.

«Я имею в виду по корпоративным кредитам. Это превышает, конечно, все представления о нашем спаде», — обратил внимание Белоусов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее правительство России продлило программу льготного кредитования импортной продукции.