Роструд: работа в новогодние праздники по закону оплачивается в повышенном размере

Оплата труда в новогодние праздники с 1 по 8 января, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплачивается в повышенном размере. Об этом напомнили в Роструде.

«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни», — напомнили в ведомстве.

Так, работники, получающий оклад, в праздничные дни должны получить зарплату не менее чем в двойном размере. Сдельщики имеют право на оплату в размере не менее чем по двойным сдельным расценкам.

Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, установлен тариф в размере не менее двойной тарифной ставки.

Также в Роструде напомнили, что за работу с 1 по 8 января по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Ранее в Роструде пояснили, как можно изменить время отпуска работника.