Финансист Зельцер допустил, что доллар будет стоить 70 рублей в ближайшее время

Курс доллара достигнет отметки в 70 рублей в обозримом будущем и будет находиться около этого уровня. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Во вторник на торгах Мосбиржи доллар торговался на уровне 69 рублей, евро – 74 рублей.

«Сейчас нацвалюта по инерции еще может продолжать показывать широкие движения, но рубль, вероятно, будет курсировать вокруг да около 70 за доллар. Рубль после достижения пределов риска как по волатильности, так и по техническим уровням сопротивления перешел в широкий боковик. Амплитуда колебаний внутри дня по валютным парам достигает теперь 5%. Со временем рынок должен успокоиться и уйти в консолидацию», — отметил Зельцер.

По его словам, максимумы по инвалютам, что наблюдались на прошлой неделе (72 рубля за доллар и 77 рублей за евро – «Газета.Ru»), были не чем иным, как срабатыванием защитных стоп-приказов тех, кто долгое время продавал валюту, рассчитывая на устойчивость рубля.

«Негативные факторы курса копились все последние месяцы и реализовались в декабре в виде почти 20% обесценения рубля. Таким образом, наши ожидания ослабления рубля на 2022 год полностью были реализованы, причем даже с опережением. А заскок за уровень 70 по доллару скорее относим к спекулятивной природе биржевого рынка», — сказал финансист.

Зельцер не ожидает девальвации рубля к 80 рублям за доллар.

«Прогноз на 2023 год по валюте сдержанный. Основной этап ослабления рубля видится реализованным, негативные факторы отработаны. Возможно, те минимумы по рублю, что наблюдались в декабре, станут средними максимумами валютных пар на 2023 год. Конечно, в моменте волатильность может приводить курсы валют к более высоким отметкам. Но, например, девальвации к 80 руб. за доллар США не ожидается», — допустил финансист.