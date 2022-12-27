Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сирия разрешила полеты российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сирия разрешила российским гражданским самолетам пролет через свое воздушное пространство, в данный момент она ждет ответа Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

Как рассказал Мансур, служба гражданской авиации РФ обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и сирийское правительство сразу выдало на это разрешение.

«Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — сказал глава службы гражданской авиации.

По его словам, Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролет российских самолетов через ее воздушное пространство.

Через Сирию на данный момент летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний, добавил он.

Ранее турецкий министр национальной обороны Хулуси Акара заявлял, что Турция ведет переговоры с Россией о возможности использования воздушного пространства северной Сирии в целях проведения операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть