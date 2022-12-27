Сирия разрешила полеты российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство

Сирия разрешила российским гражданским самолетам пролет через свое воздушное пространство, в данный момент она ждет ответа Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

Как рассказал Мансур, служба гражданской авиации РФ обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и сирийское правительство сразу выдало на это разрешение.

«Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — сказал глава службы гражданской авиации.

По его словам, Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролет российских самолетов через ее воздушное пространство.

Через Сирию на данный момент летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний, добавил он.

Ранее турецкий министр национальной обороны Хулуси Акара заявлял, что Турция ведет переговоры с Россией о возможности использования воздушного пространства северной Сирии в целях проведения операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).