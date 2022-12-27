Белоусов заявил о выгодности курса доллара в диапазоне 70–80 рублей для экономики России

В настоящее время для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар. Подобный коридор необходим для компенсации доходов экспортоориентированных компаний, приводит слова первого вице-премьера Андрея Белоусова «Интерфакс».

«Крепкий рубль свою роль (для российской экономики — «Газета.Ru») уже сыграл <....> Общие доходы экспортеров проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70–80 рублей за доллар — такой курс рубля примерно», — заявил Белоусов.

По его словам, падение объемов доходов экспортоориентированных компаний также сказываются на притоке инвестиций в российскую экономику. Крепкий курс рубля по отношению к доллару способствовал бы наращиванию их доходов, а также размеров поступлений в федеральный бюджет.

27 декабря курс доллара на Московской бирже (Мосбирже) упал до 69,07 рубля, а евро вырос до 74,46 рубля. На открытии торгов курс американской валюты снизился на 21,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, а курс европейской увеличился на 91,5 коп.