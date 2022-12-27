Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоусов заявил о выгодности курса доллара в диапазоне 70–80 рублей для экономики России

close
100%
РИА «Новости»

В настоящее время для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар. Подобный коридор необходим для компенсации доходов экспортоориентированных компаний, приводит слова первого вице-премьера Андрея Белоусова «Интерфакс».

«Крепкий рубль свою роль (для российской экономики — «Газета.Ru») уже сыграл <....> Общие доходы экспортеров проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70–80 рублей за доллар — такой курс рубля примерно», — заявил Белоусов.

По его словам, падение объемов доходов экспортоориентированных компаний также сказываются на притоке инвестиций в российскую экономику. Крепкий курс рубля по отношению к доллару способствовал бы наращиванию их доходов, а также размеров поступлений в федеральный бюджет.

27 декабря курс доллара на Московской бирже (Мосбирже) упал до 69,07 рубля, а евро вырос до 74,46 рубля. На открытии торгов курс американской валюты снизился на 21,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, а курс европейской увеличился на 91,5 коп.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть