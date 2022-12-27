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ОАК выделят около 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета

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ОАК/UACRussia/YouTube

Правительство России выделит 896 млн руб. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что до 31 декабря 2025 года корпорация должна представить в Минпромторг отчет о проведении расчетно-экспериментальных работ для подтверждения характеристик и свойств конструкции, говорится в документе.

23 декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М сдадут в этом году.

В начале декабря сообщалось, что ОАК передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С.

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