Новак: ряд стран ЕС может попросить убрать их из эмбарго на поставку российской нефти

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что некоторые европейские страны могут попросить Евросоюз исключить их из эмбарго на поставку российских нефтепродуктов. Он рассказал об этом в интервью ТАСС.

«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью», — сказал он.

Новак напомнил, что ранее под ограничение не попали трубопроводные поставки, а также перерабатывающие предприятия Болгарии, Чехии, Словакии.

Он подчеркнул, что даже Польша и ФРГ, которые ранее объявляли, что откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год.

22 декабря Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Мера начнет действовать 15 февраля 2023 года.

Позднее Новак спрогнозировал резкий взлет цен на нефтепродукты в Европе после эмбарго на поставки из России. По мнению вице-премьера, невозможно заместить или отрезать РФ от мирового рынка энергоресурсов.