Вице-премьер России Александр Новак высказал мнение, что Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2022 году. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам Новака, страны Евросоюза уже снизили потребление топлива на 40-50 млрд кубометров за счет падения производства удобрений, металлургии и газохимии.

«Последнее решение о введении потолка цен на газ еще раз показывает, что западные коллеги руководствуются не экономическим здравым расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями», — сказал Новак.

По его мнению, лидеры западных стран получают сиюминутные политические выгоды, однако не экономические. При этом в долгосрочной перспективе, по словам Новака, решение ЕС ввести потолок цен на российский газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе.

Новак также предрек, что рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, а поставки СПГ в Евросоюз при этом могут быть нестабильны.

Ранее газета Die Welt писала, что Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте.