Песков заявил, что «потолки» цен на нефть и газ неприемлемы для России

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что для страны являются неприемлемыми потолки цен на газ и нефть. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-1».

По словам представителя Кремля, РФ никогда не сможет согласиться с уничтожением рыночного ценообразования.

«Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа — это вмешательство в процессы рыночного ценообразования», — подчеркнул Песков.

Также он допустил, что если сейчас пойти на уступки и принять условия, то в будущем будет потолок, ущемляющий интересы Москвы.

«Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», — обратил внимание Песков.

Ранее в Кремле уточняли, что указ президента РФ Владимира Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен на энергоресурсы.

Также Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.