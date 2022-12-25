Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что «потолки» цен на нефть и газ неприемлемы для России

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что для страны являются неприемлемыми потолки цен на газ и нефть. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-1».

По словам представителя Кремля, РФ никогда не сможет согласиться с уничтожением рыночного ценообразования.

«Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа — это вмешательство в процессы рыночного ценообразования», — подчеркнул Песков.

Также он допустил, что если сейчас пойти на уступки и принять условия, то в будущем будет потолок, ущемляющий интересы Москвы.

«Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», — обратил внимание Песков.

Ранее в Кремле уточняли, что указ президента РФ Владимира Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен на энергоресурсы.

Также Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть