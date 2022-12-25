Силуанов: Минфин РФ надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский Минфин надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. Об этом он рассказал в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Министр заявил, что Москва надеется, что «разум восторжествует» и вскоре можно будет «сесть за стол переговоров и начать дискуссию» по разморозке активов обеими сторонами.

Евросоюз заблокировал около €300 млрд резервов Центробанка РФ и заморозил около €19 млрд в активах, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим под европейские санкции, напоминает арабское СМИ. Силуанов заявил, что России есть что предложить Западу, поэтому все будет зависеть от их желания вести соответствующий диалог.

На фоне спецоперации на Украине ряд стран ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив валютные резервы. В ответ Россия заблокировала некоторые находящихся в РФ активы иностранных инвесторов. В ноябре Силуанов уже сообщал, что обмен замороженных активов теоретически возможен, но требует принятия «целого ряда законодательных решений». Он указывал, что вопрос находится на начальной стадии рассмотрения.