Welt: Германия рискует оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа

Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом сообщает Die Welt.

В публикации подчеркивается, что энергокризис дал новую силу странам Персидского залива, в том числе и Катару, который является крупнейшим экспортером СПГ. Из-за этого в 2022 году политики стран ЕС посещали регион множество раз, чтобы договориться о поставках ресурсов.

Издание подчеркивает, что немецкие компании совсем недавно подписали с Катаром контракты на поставку 2 млн. тонн сжиженного природного газа с 2026 года. В публикации отмечается, что из-за этого нужно опасаться, что правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».

Ранее Катар раскритиковал действия Евросоюза в связи с коррупционным скандалом вокруг Европарламента. По мнению властей Катара, это может «негативно повлиять» на сотрудничество в области глобальной энергетической безопасности между Брюсселем и Дохой.