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Bloomberg: снежная буря вызвала рекордный спад добычи природного газа в США

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, оледенение труб с топливом из-за бури привело к закрытию скважин. В результате добыча газа снизилась на 2,8 млн кубометров, что является самым крупным спадом в производстве за более чем 10 лет.

При этом, как отмечает Bloomberg, уровень потребления газа в США вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в США более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Отмечалось, что наиболее сильные штормы обрушились на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой.

Сообщалось также, что жертвами снежной бури стали не менее девяти человек.

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