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США пообещали поддержать расследование странами Европы взрывов на «Северных потоках»

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Swedish Coast/AP

Соединенные Штаты окажут поддержку проводимым европейскими странами расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток --1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

«Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», — подчеркнул представитель дипведомства.

Президент РФ Владимир Путин ранее предположил, что «Северные потоки» взорвал тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины. Он также заявил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».

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