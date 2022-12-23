Средняя максимальная ставка по вкладам для россиян достигла 8,192%, превысив ключевую

Во второй декаде декабря 2022 года средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, составила 8,192% годовых. Она достигла уровня середины июня и превысила ключевую ставку – 7,5% годовых, следует из материалов ЦБ.

По сравнению с первой декадой месяца показатель вырос на 0,8 процентных пункта и стал максимальным с первой декады июня.

Тогда ставка была на уровне 9,09%. Минимум — 4,33%— регулятор зафиксировал в первой декаде октября 2020 года.

В 2022 году средняя максимальная ставка растет от декады к декаде с третьей декады сентября. Тогда регулятор зафиксировал локальный максимум – 6,541%.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, является важным индикатором на банковском рынке. При установлении ставок по вкладам российские банки ориентируются на среднюю максимальную ставку. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, условия которых мониторит ЦБ, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.