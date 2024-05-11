Дядя Хабиба отреагировал на новость о крупной задолженности бойца

Магомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, опроверг новость о том, что его племянник задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн. рублей, передает «Матч ТВ».

«Вообще такого нет. Это фейк», — сказал Магомед Нурмагомедов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Хабиб назвал наличие денег проблемой.