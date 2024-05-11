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В Госдуме объяснили падение популярности «Дома-2»

Депутат Милонов призвал закрыть шоу «Дом-2»

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Реалити-шоу об отношениях «Дом-2» почти исчезло из сетки вещания, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Его цитирует News.ru.

Падение популярности «Дома-2» он объяснил переездом проекта с канала ТНТ на другой телеканал.

«Оно уже практически не существует в широкой сетке, где-то обитает на каналах второй величины. Мне кажется, что этому шоу не место в нашей стране», — сказал он.

По словам Милонова, он до сих пор считает, что проект нужно закрыть.

«Дому-2» у нас нечего делать совершенно», — заявил депутат.

20 лет назад, 11 мая 2004 года, на канале ТНТ вышел первый выпуск реалити-шоу «Дом-2».

Накануне семья экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что она ждет ребенка от футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у нее скоро появится ребенок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребенка. Но это его ни к чему не обязывает», — сказал один из членов семьи Кулешовой.

Ранее был дисквалифицирован участник «Евровидения» от Нидерландов.

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