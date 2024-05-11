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Орбан рассказал о шансах Европы избежать мировую войну

Орбан: выборы в Европарламент дают Европе последний шанс избежать мировую войну

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Virginia Mayo/AP

Выборы в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года, могут оказаться последним шансом для избежания третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с избирателями в городе Эстергом, его слова приводит ТАСС.

«Европейские выборы запомнятся потомкам как решение по вопросу о войне и мире… Возможно, это последний шанс избежать третьей мировой войны», - считает венгерский премьер.

Вместе с тем глава венгерского кабмина призвал избирателей поддержать на выборах в Европарламент правящую партию «Фидес — Венгерский гражданский союз», выступающую за решение украинского кризиса дипломатическим путем и против предоставления помощи Украине.

9 мая Орбан в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий.

Орбан подчеркнул, что венгерская сторона поддерживает все международные усилия, направленные на достижение немедленного прекращения огня, а также инициативу, которую выдвинул Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии по Украине.

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