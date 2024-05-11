Восьмилетний мальчик получил травмы, провалившись в подвал заброшенного дома

В Куйбышеве Новосибирской области помощь спасателей потребовалась ребенку, который провалился в подвал во время игр в заброшенном доме. Об этом сообщает портал «Сиб.Фм».

Инцидент произошел 9 мая в заброшенном доме на окраине Куйбышева, восьмилетний мальчик пробрался в постройку и упал в подвал глубиной около двух метров. Выбраться из ловушки самостоятельно школьник не смог, на место были вызваны экстренные службы.

Пострадавшего достали из подвала и передали бригаде скорой помощи, о характере травм, полученных ребенком, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Партизанске девочка-подросток получила травмы при падении с высоты в здании заброшенного химического завода. Группа подростков пробралась в здание. Дети поднялись на третий этаж, одна из девочек попыталась перепрыгнуть через дыру в полу, не устояла на ногах и упала с высоты третьего этажа. 14-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее бетонная плита обрушилась на подростка в Ленобласти.